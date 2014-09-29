Спорный укол: Надо ли прививаться от гриппа

Фото: ИТАР-ТАСС

В России началась кампания по вакцинации от гриппа. В Москве ее должны пройти около 3,3 миллиона человек. Но есть и те, кто сознательно против. Как проводится вакцинация против гриппа, каково мнение москвичей и врачей - читайте в материале M24.ru.

Привиться от гриппа можно в любом медицинском учреждении, имеющем лицензию на проведение вакцинаций.

За деньги или бесплатно

В России бесплатная вакцинация против гриппа проводится всем детям с 6 месяцев и учащимся 1-11 классов школ, студентам высших профессиональных и средних профессиональных учебных заведений работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, а также взрослым старше 60 лет.

Также любой желающий может сделать прививку против гриппа за свой счет в центрах вакцинации. В коммерческих медицинских центрах стоимость прививки складывается из стоимости самого препарата и услуги. Кроме того, частные медицинские клиники предлагают услугу вакцинации на дому.

В среднем вакцина стоит от 700 до 1300 рублей, а если вызывать медика на дом, то придется доплатить еще около 1 тысячи рублей.

Как прививаться правильно

Желающего сделать прививку сначала отправляют на консультацию к терапевту, ребенка – к педиатру. После того, как пациент сдаст анализы, врач принимает решение о необходимости прививки. Вакцинацию против гриппа нельзя проводить во время острых инфекционных заболеваний и обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку, при беременности и лактации, а также детям в возрасте до 6 месяцев.

Как сделать прививку от гриппа

Кроме того, прививки не делают при бронхиальной астме, заболеваниях надпочечников, нервной системы, легких и верхних дыхательных путей, при сердечно-сосудистой недостаточности и гипертонической болезни, болезни почек, эндокринной системы и крови.

Если анализы показывают, что прививку вам делать не рекомендуется, стоит подождать две-три недели, а потом снова пройти обследование. Если показатели в норме, врач даст направление на прививку. Вакцину обычно вводят осенью, чтобы до зимы успел сформироваться краткосрочный иммунитет. От ближайшей эпидемии защитится прививкой уже не получится: антитела просто не успеют сформироваться.

Вакцина не дает стопроцентную гарантию того, что человек не заболеет. Однако если человек все-таки подхватит грипп, болезнь будет протекать в более легкой форме и не вызовет осложнений.



После вакцинации пациенту обязаны выдать справку, в которой должно быть написано название вакцины, серия, номер, дата проведения прививки, а также наименование лечебного учреждения.

Если по каким-то причинам вас не устраивает вакцина, которая применяется в поликлинике, вы можете самостоятельно купить лекарство в аптеке и прийти с ним в кабинет врача. Однако поликлиника оставляется за собой право отказать вам в ее введении. Дело в том, что вакцина быстро теряет свои свойства при неправильном хранении и транспортировке, поэтому врачи не могут дать гарантий, что прививка пойдет организму на пользу.

"Москва в цифрах": Почему не надо бояться вакцины

Мнение москвичей

Несмотря на доказанную эффективность вакцинации от гриппа, есть те, у кого отношение к прививкам остается настороженным. В социальных сетях можно встретить немало комментариев противников вакцинации.

"Я колола несколько лет подряд каждый год и все равно болела. У меня сложилось ощущение, что смысла в ней нет никакого. Штамм вируса постоянно меняется. Вакцина за ним не успевает" - уверена пользовательница Facebook Ольга Китова.

С ней согласна Daria Kessel. "Вирусы разные, вакцины тоже. Шанс совпадения (от чего прививался, тем и заболел) минимален. Плюс вирусы мутируют. Еще исходное состояние иммунитета имеет значение. Я бы не делала", - пишет она.

Москвичи предпочитают прививкам от гриппа закаливание

"Я себе как-то сделала хорошую <прививку>, чуть ноги не протянула ускоренным темпом. Больше не прививаюсь", - делится своим негативным опытом Egeny Korovinskaya

Часто от прививок отказываются родители маленьких детей. Закон, позволяющий такие действия, принят в России в 1998 году. При этом у непривитого ребенка могут возникнуть проблемы при приеме в детский сад или спортивную секцию.

Однако многие москвичи убеждены, что прививку cделать необходимо.

"Никаких доводов в пользу "не делать" у меня нет, и, наоборот, по всем рекомендациям прививку от сезонного гриппа нужно делать однозначно", - пишет блогер под ником muhiv.

"А я делаю <прививки>! И детям делаю! Психологически спокойнее живется", - добавляет пользовательница Facebook Олеся Сиротова.

Позиция врачей

По словам специалиста по детским инфекционным болезням департамента здравоохранения Ольги Шамшевой, прививка остается самым действенным методом профилактики инфекционного заболевания. Что же касается вреда вакцинации и ее осложнений, то надо разграничивать эти два понятия. Поствакцинальные осложнения крайне редки, современные вакцины - это высокоочищенные препараты, они абсолютно безвредны.

Шамшева отмечает, что после прививки могут наблюдаться небольшие реакции, например, покраснения на коже, болезненные ощущения в месте инъекций, может подняться небольшая температура. Однако это редкие явления.

Стоит отметить что осенью-зимой 2013-2014 года прививки от гриппа в Москве получили 2,2 миллиона человек.