Происшествие на Савеловском вокзале не повлияло на график поездов

Происшествие на Савеловском вокзале не повлияло на движение поездов

Просадка платформы на Савеловском вокзале не повлияла на график движения поездов.

Как сообщает телеканал "Москва 24", в связи с ЧП только ограничен доступ пассажиров на платформу. На месте ведутся ремонтные работы.

Напомним, утром 11 февраля стало известно о том, что на Савеловском вокзале на севере Москвы просела платформа. В РЖД отметили, что "просадка возможна при резких перепадах температур".

По данным специалистов, платформа опустилась на 30-40 сантиметров. План восстановления конструкции будет принят до 14 февраля.