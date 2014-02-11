Форма поиска по сайту

Новости

11 февраля 2014, 12:01

Транспорт

Происшествие на Савеловском вокзале не повлияло на график поездов

Просадка платформы на Савеловском вокзале не повлияла на график движения поездов.

Как сообщает телеканал "Москва 24", в связи с ЧП только ограничен доступ пассажиров на платформу. На месте ведутся ремонтные работы.

Напомним, утром 11 февраля стало известно о том, что на Савеловском вокзале на севере Москвы просела платформа. В РЖД отметили, что "просадка возможна при резких перепадах температур".

По данным специалистов, платформа опустилась на 30-40 сантиметров. План восстановления конструкции будет принят до 14 февраля.

