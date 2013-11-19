В рамках "Хип-хоп лаборатории" создадут стрит-арт объект

23 и 24 ноября в Культурном центре ЗИЛ состоится фестиваль уличной культуры "Хип-хоп лаборатория", в рамках которого пройдут мастер-классы, воркшопы и перформансы. Также в рамках фестиваля состоится маркет, на котором можно будет приобрести практически все: от известных марок уличной одежды до редких виниловых пластинок. Профессиональные стилисты помогут вам изменить свой стиль.

В баттловом хип-хоп шоу "Битва за толерантность" рэперы расскажут зрителям о проблеме толерантности. Для любителей брейкданса и других уличных стилей танца выступят хип-хоп диджеи и би-бои из московских команд BMT, Mafia13, Back to School и других.

В субботу лучшие граффитисты России создадут стрит-арт объект, который останется на территории ЗИЛа. в колонном зале пройдет выставка фотографий, отдельным интерактивным объектом станет фрагмент вагона поезда, на котором можно будет оставить свой след в ходе открытого мастер-класса по граффити.

Фото: ИТАР-ТАСС

Для ценителей театра и кино состоится превью хип-хоп спектакля "Кто убил Тупака Шакура?". В постановке спектакля принимают участие рэперы Мезр и Мунстар, театральный режиссер Юрий Муравицкий, видео-художник Федор Аптекарев; за музыкальное сопровождение отвечает NVG.

В киноклубе покажут лучшие образцы классического хип-хоп кинематографа. Также столичные рэперы перенесут всеми любимые сказки в хип-хоп формат. В проекте примут участие объединение Le Circue De Charles La Tannes, известное спектаклем "Копы в огне", и барселонский Reteatro.

Начало – в 12.00, вход свободный.