На стене московского дома появилась панорама Бородинской битвы

фото: ИТАР-ТАСС

В рамках фестиваля уличного искусства, который прошел в Москве 16 сентября, молодые художники создали панораму Бородинской биты на одной из бетонных стен столичного жилого дома. Работы в стиле граффити теперь красуются на 2-й Черногрязской улице, сообщили в префектуре Центрального административного округа.

В воскресном мероприятии приняли участи десять лучших граффити-команд столицы. В течение всего дня ребята трудились над масштабным коллажем, темой которого стала победа российской армии в войне 1812 года.

При этом в основу уличного рисунка легли не случайные эскизы, а только те, которые несут в себе художественную ценность и общественную значимость.

Пока художники украшали стену зрители участвовали в мастер-классах по созданию граффити, завоевывали призы в викторинах, играли в уличный баскетбол и демонстрировали спортивные навыки в фитнес-разминке.

Добавим, что авторов лучшего граффити выберут в ближайшие дни. Победители получат 100 баллонов краски для дальнейших работ.

Организаторами творческой акции стали представители Центра поддержки молодежных инициатив, префектуры ЦАО, а также управы Пресненского района.