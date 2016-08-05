Скейтбордисты, музыканты и художники соберутся на фестивале Faces&Laces

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В эти выходные в парке Горького продет 10 юбилейный фестиваль уличной культуры Faces&Laces. На два дня он соберет на одной площадке модных дизайнеров, художников-граффитчиков, музыкантов, диджеев и чемпионов по скейтборду cо всего мира.

В этом году главная выставка уличной культуры станет еще больше: практически вся территория парка Горького будет занята различными маркетами, фудкортами и площадками для активностей и выступлений граффити-артистов. Одним из главных сюрпризов фестиваля станет соревнование по вейкборду на Пионерском пруду парка. Специально для участие в этом зрелищном шоу в Москву из Санкт-Петербурга приедет ярчайший представитель вейкборд-спорта в России Никита Терсков.

Хедлайнерами главной сцены фестиваля станут совместный британо-израильский проект музыкантов The Bug, Flowdan Miss Red, который завершит своим выступлением субботнюю часть фестиваля. А в воскресенье Faces&Laces представит калифорнийского рэпера Lil B.