Уличного художника Бэнкси вычислили с помощью геометок

Работа Бэнкси "Девочка с шаром". Фото: m24.ru/Ярослав Кириллов

Британские ученые смогли, как они заявляют, вычислить личность Бэнкси – анонимного уличного художника, чьи граффити продаются за сотни тысяч евро, пишет The Independent.

По словам исследователей, Бэнкси – это Робин Каннингем, выпускник частной школы в Бристоле. Слухи о том, что именно он является загадочным Бэнкси, были еще с 2008 года, но точных данных все же нет.

Чтобы связать две личности, ученые использовали геопрофилирование. Они сравнили места, где были граффити, с информацией о местах, которые часто посещал Каннингем. Результаты эксперимента, считают исследователи, позволяют с большой уверенностью говорить о том, что Каннингем и есть Бэнкси.

Публикации исследования пытались помешать юристы Бэнкси, причем они были против не открытия личности, а большого количества его личных данных, собранного учеными.

У работы ученых есть и критики: они считают, что Бэнкси работает анонимно, и установить точно, рисовал ли он конкретное граффити (а всего их было 140), невозможно, а значит, на геопрофилирование полагаться нельзя.

Стоит напомнить, что личность Бэнкси хотели раскрыть еще в 2011 году: в Сети появились сообщения о том, что на eBay был выставлен клочок бумаги с написанным на нем настоящим именем художника. Продавец написал, что раскрыл личность, сверяя данные о продажах работ с налоговыми записями.

Стартовая цена лота составила 3 тысячи долларов США, в ходе торгов она доходила до 999 999 долларов, но лот удалили по неизвестной причине.