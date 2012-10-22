"Вечерка": власти объявили конкурс на размещение снегоплавных пунктов

Фото: ИТАР-ТАСС

Москомархитектура объявила открытый конкурс на разработку отраслевой схемы размещения в столице снегосплавных пунктов.

Исполнителю госконтракта предстоит проработать вопрос размещения пунктов плавки снега. Проект должен включать в себя не только план-схему размещения объектов, но также их характеристику и положение о развитии и размещении этих пунктов. Об этом пишет газета "Вечерняя Москва" со ссылкой на портал госзакупок.

Проектировщик должен разработать мероприятия по размещению пунктов, планируемые на первоочередной этап с 2012-2016 года для включения в программу города Москвы "Развитие коммуникально-инженерной инфраструктуры."

Также исполнителю госконтракта нужно будет рассчитать площадь и объем будущих объектов и размер территорий для них. Используя эти данные, нужно будет оценить целесообразность финансирования строительства из бюджета города. После разработки материалы схемы будут рассмотрены Градостроительно-земельной комиссией Москвы.

Руководитель столичного департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин сообщил, что зимой 2012-2013 годов в Москве будут действовать 56 стационарных снегосплавных пунктов общей мощностью 218 тысяч кубометров в сутки и 149 мобильных пунктов для обслуживания улиц и дворов. Общая мощность всех пунктов составит 550 тысяч кубометров в сутки.

"То есть, мы можем в принципе справиться практически с любым снегопадом", - пояснил Андрей Цыбин.

Снегосплавные пункты предназначены для преобразования снега в талые воды, которые затем отправляются в коллекторы канализации. Существуют также сепараторы-дробилки, которые измельчают лед и крупный мусор.

Другие материалы газеты "Вечерняя Москва"