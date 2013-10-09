Форма поиска по сайту

09 октября 2013, 11:20

Здание столичной мэрии отреставрируют к 2014 году

Фото: m24.ru

Реставрация здания московской мэрии на Тверской улице завершится в 2014 году, говорится на сайте столичного стройкомплекса.

"Здание давно не реставрировалось, сейчас здесь проводятся масштабные работы. Думаю, уже в будущем году представим отреставрированное здание", - уточнил глава столичного департамента культурного наследия Александр Кибовский.

Ранее сообщалось, что реставрация здания завершится в 2015 году.

Подрядчику предстоит, в частности, обновить фасад и кровлю здания бывшего Моссовета, парадные залы, а также въездные ворота. При этом стоимость реставрации здания мэрии снижена почти на 55 млн рублей, что составляет 12% от первоначальной суммы.

Здание столичной мэрии (в прошлом здание Моссовета и дворец генерал-губернатора) было построено в 1782 году по проекту известного мастера русского классицизма Матвея Казакова. Последний раз дом на Тверской,13 частично реставрировали 25 лет назад.

