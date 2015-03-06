Предпринимателей будут консультировать по госзакупкам

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Cтоличные предприниматели раз в неделю смогут получать бесплатные консультации в сфере госзакупок. Возможно это станет в рамках нового сервиса поддержки предпринимателей – "День эксперта", сообщает Агентство "Москва".

Так, каждую пятницу бизнесмены смогут узнать, как составить заявки для участия в каком-либо конкурсе или электронном аукционе. По базовым вопросам предпринимателей будут консультировать сотрудники центра, по сложным техническим вопросам – эксперты-практики. Максимальное время консультации – полчаса.

Изменения в системе госзакупок

Ранее сообщалось, что те, кто пока не участвовал в электронных аукционах, но готов это сделать, могут пройти обучение и получить все необходимые консультации в рамках нового проекта "Биржа торгов", открытого на ВДНХ.

"Биржа торгов" объединила существующие электронные торговые площадки, а также увеличила долю малого и среднего бизнеса в городских закупках.

Разместилась биржа на территории "Информационного города" в павильоне №14. Посетители центра могут ознакомиться с ключевыми участниками московского рынка электронных торгов, среди которых электронная торговая площадка ММВБ, Единая электронная площадка, Сбербанк-АСТ, а также получить консультации по закупочным процедурам, пройти игровой курс "Школы успешного поставщика" и получить сертификат специалиста в сфере госзакупок от Московского государственного университета управления. Все услуги, которые предлагает "Биржа торгов", бесплатны.