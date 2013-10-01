Здание театра Виктюка отреставрируют к апрелю

Фото: ИТАР-ТАСС

"Мосреставрация" объявила новый конкурс на проведение реставрационных работ в Доме культуры имени Русакова. Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок.

От подрядчика требуется провести оснащение и монтаж театрально-технологического оборудования: создание акустических систем, проведение микрофонов, создание системы освещения и многое другое. На проведение работ в здании власти готовы потратить около 293 миллионов рублей. Конкурс заканчивается в ноябре этого года, а сама реставрация – в апреле 2014 года.

Напомним, Дом культуры им. Русакова – это здание театра Романа Виктюка, построенное в 1929 году по проекту Константина Мельникова.

ДК был назван в честь одного из руководителей Сокольнической организации большевистской партии Ивана Васильевича Русакова. Изначально здание предназначалось для клуба рабочих, а смелое архитектурное решение должно было отразить новую эпоху советской действительности.

В 1987 году необычное здание клуба признали памятником советской архитектуры, а 1999 году Дом культуры им. Русакова включили в списки объектов истории и культуры, охраняемых международной организацией ЮНЕСКО.

В середине 1990-х клуб передали театру Романа Виктюка.