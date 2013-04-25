Форма поиска по сайту

25 апреля 2013, 11:05

Как зарегистрироваться на портале госуслуг

Чтобы воспользоваться тем множеством услуг, которые сегодня есть на портале pgu.mos.ru, прежде всего необходимо пройти регистрацию. Это очень простая процедура и займет не более 5 минут.

В верхнем правом углу на главной странице сайта нужно кликнуть на слово "Зарегистрироваться", затем заполнить поля на появившейся странице.

Понадобится указать адрес своей электронной почты, придумать пароль и выбрать контрольный вопрос.

Затем нужно кликнуть на ярлычок "Далее"; если все заполнено верно, вы получите электронное письмо с кодом подтверждения, который нужно будет ввести в поле на открывшейся странице.
Потом попросят указать номер мобильного телефона, на который придет смс с еще одним кодом; его тоже нужно ввести в соответствующее поле.

На последнем этапе регистрации предложат указать ФИО и СНИЛС, то есть номер вашего пенсионного страхового свидетельства.

Сюжет: Как использовать pgu.mos.ru
