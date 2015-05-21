"Активные граждане" выбрали пять новых сервисов для карты "Тройка"

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Участники проекта "Активный гражданин" проголосовали за пять новых сервисов, которые они хотят ввести для карты "Тройка".

86 процентов участников – по большей части от 25 до 34 лет – высказались за возможность самостоятельно записывать нужные билеты на карту. Они хотят получить возможность делать это в специальных терминалах или банкоматах.



60 процентов респондентов хотят введения услуги "Автоплатеж", который позволит пополнять баланс "Тройки" при достижении минимального остатка. Большинство проголосовавших за эту услугу – москвичи до 24 лет.

Также 60 процентов участников опроса выразили желание пополнять электронный кошелек на карте "Тройка" через Московский портал госуслуг. Больше всего хотят этого в двух возрастных группах: до 18 лет и от 35 лет и старше.

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Привязать карту к номеру мобильного телефона желают 86 процентов респондентов в основном в возрасте от 18 до 34 лет.



Оплаты проезда при помощи сотового телефона требуют 54 процента участников голосования и, в основном, мужчины от 25 до 34 лет.

Ранее М24.ru сообщало, что число пассажиров, оплачивающих проезд по карте "Тройка", достигло почти 35 процентов в метро и около 40 процентов – на наземных маршрутах.

Сейчас в Москве доступно почти 1,5 тысячи терминалов и пунктов оплаты с функцией пополнения карты "Тройки", которой пользуются более 3 миллионов человек. Также карту можно пополнить удаленно. При этом появилась возможность оплаты "Тройки" через интернет-банк или в банкоматах ВТБ24, добавили в департаменте транспорта.