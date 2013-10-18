Порталу "Москва. Наш город" исполнилось 2 года

Фото: M24.ru

Городской портал "Москва. Наш город" отмечает день рождения. Ему исполняется 2 года.

"Вместе с вами портал рос и развивался, давая вам все больше и больше возможностей для участия в жизни города. За два года нам удалось собрать на нашем портале несколько сотен тысяч неравнодушных энергичных и интересных людей!" - говорится в сообщении, размещенном на сайте.

Сегодня централизованный портал "Москва. Наш город" объединяет в себе три ранее существовавших по отдельности сайта: "Дороги Москвы", "Наш город" и "Дома Москвы". Он стал механизмом, который позволяет организовать прямое взаимодействие властей столицы и ее населения.

Любой житель столицы может оставить свое сообщение и в течение восьми рабочих дней получить оперативный ответ.

Одними из самых комментируемых объектов портала являются: рекламные конструкции, стройплощадки, остановки общественного транспорта и общественный транспорт. А одними из популярнейших разделов портала являются: подтопление придомовой территории, неисправная входная дверь в многоквартирных домах, несвоевременное восстановление благоустройства территорий после разрытий во дворах и сломанные почтовые ящики в многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что почти за 2 года работы городские порталы "Наш город", "Дороги Москвы" и "Дома Москвы" посетили 3,5 млн человек. От жителей Москвы получено более 100 тысяч сообщений по 40 проблемным темам

По словам пресс-секретаря московского центра "Открытое Правительство" Татьяны Порет, ни одно обращение не остается без ответа.