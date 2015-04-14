Оформить документы на наследство можно в 10 центрах госуслуг

Фото: M24.ru

Оформить документы на наследство теперь можно в 10 столичных центрах госуслуг.

Как сообщает пресс-служба МФЦ Москвы, ранее необходимый пакет документов в рамках пилотного проекта можно было оформить только в центре госуслуг Строгино.

Теперь, по просьбам москвичей, число МФЦ, предоставляющих эту услугу, увеличено до 10.

К проекту подключились еще 9 центров районов Южное Бутово (ЮЗАО), Савеловский (САО), Москворечье-Сабурово (ЮАО), Таганский (ЦАО), Ивановское (ВАО), Текстильщики (ЮВАО), Савелки (ЗелАО), Кунцево и Можайский (ЗАО), Бутырский (СВАО).

Ранее для вступления в права наследства требовалось каждый документ оформлять отдельно в разных окнах и организациях и за каждой бумагой приходить отдельно. Теперь за услугой по оформлению наследства достаточно обратиться один раз и через 14 дней прийти за готовым пакетом документов. В него входят до 18 документов 4 органов власти: Бюро технической инвентаризации, кадастровой палаты, Росреестра и департамент городского имущества.

Напомним, всего в Москве работают 104 МФЦ, обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса.

Всего столичные МФЦ предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг. В 2015 году число МФЦ в Москве должно возрасти до 109.

Сейчас центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 60 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет не более семи минут.

Число услуг в электронном виде в столичных центрах "Мои документы" увеличилось до 16. В 20 центрах появились помощники, которые научат пользоваться электронными услугами.

Первоначально в 10 центрах посетители могли в электронном виде узнать о наличии задолженностей, штрафов, о положении на рынке труда, получить архивные справки о трудовом стаже, о награждениях государственными наградами, о заработной плате, оформить охотничий билет или парковочное разрешение.

Сейчас к уже переведенным в электронный вид услугам добавились услуги департамента социальной защиты населения.