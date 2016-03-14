Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Новый центр "Мои документы" открылся в Тверском районе столицы. С его появлением оформление госуслуг теперь доступно во всех районах Центрального округа, сообщает пресс-служба учреждения.

Центр находится по адресу: Настасьинский переулок, дом 7. В шаговой доступности от станций метро "Тверская", "Пушкинская" и "Чеховская".

В центре для горожан доступен полный набор сервисов. Прием посетителей осуществляется в 45 окнах.

'Москва в цифрах": Все госуслуги в одном месте

Ранее m24.ru сообщало, что в работу центров госуслуг с 1 марта введены изменения. Отныне заявление на дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка молодым семьям можно оформить только в электронном виде на портале pgu.mos.ru.

Кроме того, единовременную выплату в связи с рождением или усыновлением ребенка можно будет также оформить лишь в электронном виде.

Специалисты центра "Мои документы" обещают помочь получить новую услугу, если возникнут трудности. В каждом центре "Мои документы" есть компьютеры с выходом в интернет, и консультанты в зале, готовые прийти на помощь посетителям.

На сегодняшний день в Москве работает 121 центр госуслуг. Центры открыты ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00.