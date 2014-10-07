"Московский стандарт госуслуг" появился во всех МФЦ столицы

Фото: M24.ru

"Московский стандарт госуслуг" появился в каждом многофункциональном центре (МФЦ) столицы, сообщает Агентство "Москва".

Теперь посетители МФЦ могут ознакомиться с едиными правилами для сотрудников столичных многофункциональных центров. "Он размещен в удобном и доступном для заявителей месте, чтобы каждый, кто приходит в центр госуслуг, мог проверить, как сотрудники эти правила выполняют", - рассказали в пресс-службе ГБУ "МФЦ".

Ранее "Московский стандарт госуслуг" утвердил Сергей Собянин.

Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения предложили участники краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг", который проходил летом 2014 года. Это предложение обсуждалось на встрече победителей проекта с мэром Москвы.

"Мы вместе с горожанами выработали новый стандарт оказания услуг, который очень прост. Он созвучен всему, что мы делаем в городе, стараясь делать Москву удобной для москвичей. Этот принцип звучит просто: человек, посетитель всегда прав. Мы сделаем все, чтобы он чувствовал себя комфортно, уверенно и уютно в наших офисах", - заявил ранее Собянин.

"Московский стандарт услуг" представляет собой свод правил. Каждый сотрудник МФЦ должен будет придерживаться этих принципов в своей работе. Стандарт был вынесен на обсуждение "активных граждан", большинство пользователей сервиса (73 процента участников голосования) одобрили идею ввода такого кодекса.

Отныне работники МФЦ будут руководствоваться принципом "Клиент всегда прав", который является краеугольным камнем коммерческих компаний. Всего в тексте "Московского стандарта услуг" насчитывается восемь пунктов.

Напомним, что постепенно столичные МФЦ будут переходить на работу под новым брендом - "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников и так далее.