В доме дворянина фон Беренса откроют гостиницу

Фото: tender.mos.ru

Дом дворянина фон Беренса в Гусятниковом переулке может стать гостиницей, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Особняк 1880 года постройки выставят на аукцион как объект культурного наследия по программе "1 рубль за 1 квадратный метр". Победителю торгов на право заключения договора льготной аренды предстоит отреставрировать здание, износ которого составляет 69 процентов.

Как работает программа льготной аренды памятников культуры

Площадь особняка – 811,2 квадратных метра. Победитель аукциона должен будет привести в порядок его конструктивные элементы, восстановить художественное оформление интерьеров, резные карнизы, исторические лестницы, декор козырька парадного входа, а также отреставрировать печи и камины, сохранившиеся в здании.

Также, согласно условиям аукциона, потребуется приспособить объект к современному использованию и благоустроить его территорию.

Предполагается, что гостиница будет открыта в особняке в течение ближайших пяти лет. На торги дом выставят 24 сентября, заявки на участие в аукционе начинают принимать 18 июля.