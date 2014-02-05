Жилье, гостиницы и деловые центры: что построят в Москве в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году в Москве появится более двухсот жилых домов, несколько деловых центров, гостиниц, а также социальных объектов. О том, что построят в столице в ближайшие несколько месяцев, - читайте в материале M24.ru.

Жилье

В этом году в столице начнется строительство 216 жилых объектов за счет средств инвесторов. Сейчас в городе возводится 507 объектов жилищного строительства.

В Северном округе Москвы до конца года планируется построить 23 жилых дома за счет бюджетных средств, а также ввести семь детских садов и три школы. Всего же за 2013 - 2015 годы за счет средств городского бюджета в САО будет возведено 42 жилых дома общей площадью более 500 тысяч квадратных метров.

На юго-западе Москвы в районе Коньково началось строительство дома жилой площадью 22 тысячи квадратных метров. Его планируется сдать до конца 2014 года. Общая площадь новостройки составит более 33,8 тысячи квадратных метров. Дом строится на территории квартала 44-47 района Коньково. Само здание будет состоять из 5 секций от 17 до 19 этажей. Первый будет использоваться для размещения сервисной и бытовой инфраструктуры: магазинов, аптек, парикмахерских и других объектов. Прилегающую территорию планируется благоустроить и озеленить. Здесь появятся детские игровые площадки и зоны для отдыха и занятий спортом. Для машин обустроят автостоянку. Заказчиком и инвестором строительства является правительство Москвы. Стоимость проекта составляет около 1,5 миллиарда рублей. Жилой комплекс позволит обеспечить квартирами 375 семей.

На месте бывшей конфетной фабрики в центре столицы построят жилой комплекс площадью 17,3 тысячи квадратных метров. Здание появится по адресу: Большой Ордынский переулок, владение 4, стр. 2-7.

Исторически сложившийся тип застройки владений и улиц при этом будет сохранен. Жилой комплекс не закроет обзор на городские усадьбы XVIII-XIX веков.

Кроме того, пилотный дом с паркингом на нижних этажах построят в Новой Москве. Эксперимент будет проведен в поселении Сосенское. Дом с парковкой на нижних этажах построят к началу 2015 года, он будет расположен рядом с элитным жилым комплексом "Garden Park Эдальго".

Торгово-офисные здания и деловые центры

К 2015 году на территории делового центра "Москва-Сити" планируют построить еще одно здание. Разработку проекта архитектурных и конструктивных частей здания осуществила компания под руководством Вернера Зобека.

Площадь новой высотки составит 315 тысяч квадратных метров. Здание в 50 этажей появится на 15 участке. В нем разместятся офисы, апартаменты, конференц-зал и автостоянка на 2,5 тысячи машино-мест. На участке уже начались строительно-подготовительные работы, которые войдут в активную строительную фазу в марте-апреле 2014 года.

На первом километре Рублево-Успенского шоссе в 2014 году появится новый бизнес-центр класса А общей площадью 56,2 тысячи квадратных метров, возводимый по индивидуальному проекту. Он представляет собой здание с прозрачной архитектурой с обилием стеклянных конструкций и свободной планировкой. В комплексе предусмотрена пятиэтажная наземная парковка на 548 машино-мест. Кроме того, здание будет оборудовано самыми современными инженерными системами.

Бизнес-центр расположен на пересечении Рублевского шоссе и МКАД. Более 90 процентов бизнес-центров, которые планируется ввести в эксплуатацию до 2016 года, расположены за пределами Садового кольца. Шестая часть (16 процентов) строящихся объектов расположена на МКАД и на расстоянии до 10 километров от него.

На территории Новой Москвы до конца 2016 года планируется возвести 160 тысяч квадратных метров офисов классов А и B+, где потенциально могут работать от 16 до 26 тысяч человек.

Первый этап строительства административно-делового, медицинского и образовательного кластеров около поселка Коммунарка начнется в конце 2014 года. Сначала планируется построить административный центр площадью 30 тысяч квадратных метров, в котором разместится, в том числе и префектура ТиНАО. В начале 2015 года здесь развернется строительство объектов компаний, которые занимаются медициной.

Кроме того, ведутся работы по проектированию образовательного кластера для технологического университета МИСиС, строительство которого также начнется в 2015 году.

Всего в Коммунарке планируется построить три крупных кластера. Среди них: образовательный, медицинский и административно-деловой. Общая площадь входящих в них объектов превысит 3 миллиона квадратных метров.

Для обеспечения транспортной доступности района запланировано создание двух транспортно-пересадочных узлов, а также новой ветки метро.

Гостиницы

В Москве в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию 78 гостиниц. Уже в этом году запланирован ввод 17 гостиниц, в следующем - 21 гостиницы, а в 2016 году в столице откроют двери 24 гостиничных комплекса.

При этом на территории ЦАО будет завершено строительство и реконструкция 8 гостиниц на 2217 мест.

На территории столичного технополиса "Москва" в этом году построят гостиницу эконом-класса. Трехзвездочный отель площадью 8 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 130 постояльцев. Он будет расположен на улице Шоссейная перед въездом на территорию бывшего автозавода "Москвич".

Технополис "Москва" в будущем должен стать площадкой для размещения производства российских инновационных проектов, осуществляющих трансфер различных технологий. В настоящее время 50 процентов доступных площадей бывшего завода "Москвич" уже отданы под аренду, а до конца 2014 года запланировано реализовать и оставшуюся территорию.

Спортивные объекты

За два года в Москве построят тридцать стадионов и спортивных комплексов. В 2014 году в столице будет построено 10 спортивных объектов. При этом 8 из них будут предназначены для детского спорта. Предусмотрено дополнительное обустройство велодрома класса В для ДЮСШ "Нагорная" и спортивной школы на улице Тарусская, благоустройство футбольного поля для ДЮСШ №63 и 30. Также предусмотрена реконструкция здания ледового дворца спорта "Вымпел".

Еще 11 спортивных объектов планируется возвести в 2015 году, в том числе футбольные поля и BMX-велодромы. В Москве появится физкультурно-оздоровительный комплекс для людей с ограниченными возможностями (на Коломенском проезде), а также ФОК для детско-юношеской спортивной школы № 112 "Спутник" в Зеленограде.

В 2014 году в Северном Чертанове построят футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом. На нем будут проводиться тренировки и соревнования по футболу окружного, регионального и межрегионального уровней, рассказали в Москомэкспертизе. Ожидается, что строительство продлится 10 месяцев.

Футбольный комплекс разместится на окраине жилого района, площадь поля составит 1,8 гектара. На нем также будет построено административное здание, крытая стоянка для спецтехники по уходу за полем, навес для автобусов и три сектора трибун, рассчитанных на 496 мест. Для обогрева открытого футбольного поля будет построен индивидуальный тепловой пункт. В двухэтажном административном здании разместится медицинский кабинет, раздевалки, буфет, тренажерный зал и зал для акробатики. Вокруг будет разбит газон на площади более 12 тысяч квадратных метров, высажены 330 декоративных деревьев и 39 кустарников.

Аналогичные футбольные поля с искусственным покрытием и соответствующей инфраструктурой постепенно появятся в каждом административном округе Москвы. Их сметная стоимость после согласования с Госэкспертизой составит порядка 300 миллионов рублей.

Футбольное поле с искусственным покрытием, подогревом, освещением и трибунами на 250 мест появится на северо-востоке Москвы в районе Северное Медведково. На нем появится легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками и городошной площадкой.

Технопарк

К концу 2014 года планируется построить Технопарк Московского физико-технического института на Долгопрудненском шоссе в районе поселка Северный. В нем будут обустроены коворкинг-зоны, бизнес-инкубатор, помещения, организованные по принципу open space (свободная планировка пространства). Сотрудники технопарка смогут пользоваться расположенным в здании спортзалом. На территории объекта появятся также велодорожки.

Здание разместится на участке площадью 2,2 гектара. Кроме бизнес-помещений, в технопарке оборудуют конференц-зал на 600 мест, кофейню, столовую, лекционные аудитории, переговорные комнаты, пресс-центр, комнату отдыха.

Технопарк МФТИ создается в рамках реализации проекта по развитию инновационного территориального кластера "Физтех XXI". Он был включен правительством России в перечень пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров.

Школы



В 2014 году на территории Новой Москвы построят 8 школ, из них 6 – в сельских населенных пунктах. Строительство школ в деревнях будет осуществляться за счет частных инвестиций.Эти школы вместимостью от 600 до 1100 учащихся построят в поселке Коммунарка, деревнях Рассказовка, Столбово, Язово, Пыхтино и Десна. Еще 2 школы появятся в городских поселениях – в Московском и Троицке.

Помимо этого две школы должны появится на севере столицы в районе Молжаниново.

Под строительство школ планируется выделить участок площадью 2,14 гектара. Четырехэтажные учебные заведения должны быть рассчитаны на 550 учащихся каждое.

На первом этаже зданий разместятся учебные классы, буфет и столовая, бытовые и вспомогательные помещения, медицинский блок, пост охраны. На втором - актовый и спортивный залы, учебные классы, на третьем - учебные классы, библиотека и два помещения группы продленного дня, на четвертом - учебные и административные кабинеты.

Григорий Медведев