Главный тренер "Спартака" Мурат Якин госпитализирован с тяжелой ангиной

Главный тренер "Спартака" попал в больницу с ангиной

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Мурат Якин госпитализирован с ангиной, его состояние оценивается как "очень тяжелое", сообщает пресс-служба команды.

Перед вторничной тренировкой на базе клуба в Тарасовке Якин пожаловался на высокую температуру и боли в горле. После оказания ему необходимой медицинской помощи было принято решение о госпитализации швейцарского специалиста в связи с тяжелейшим инфекционным состоянием.

В настоящее время наставник "Спартака" проходит курс специализированного интенсивного лечения в одной из московских клиник.

Как отметил руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов, который постоянно находится рядом с Якином, его состояние очень тяжелое. Поэтому вылет главного тренера с командой в Казань на кубковый матч против "Рубина" под большим вопросом.

Кроме того, Вартапетов подчеркнул, что решение о немедленной госпитализации принималось докторами, в то время как Якин до последнего хотел остаться в расположении команды.