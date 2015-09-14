Бросавшего кирпичи с крыши москвича отправили в психбольницу

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Мужчина, кидавший кирпичами в автомобили с крыши здания в центре Москвы, помещен в психиатрическую больницу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в понедельник около 16:00 мужчина залез на крышу трехэтажного дома и стал кидать кирпичи по припаркованным возле здания машинам. Он повредил около пяти автомобилей.

Ранее m24.ru сообщало, что нарушитель порядка был снят с крыши в Даевом переулке и направлен в полицию. По предварительным данным, от его действий никто не пострадал.

Напомним, 8 сентября столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении пенсионерки, которая кинула камень в голову десятилетней школьнице. Ребенок был доставлен в больницу, где ему была оказана помощь врачей.

В беседе с полицейскими задержанная пенсионерка пояснила, что дети дразнили и обзывали ее, поэтому она "в силу возраста защищалась единственным доступным ей способом".