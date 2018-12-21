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21 декабря, 17:46

Роды под бой курантов: акушерские стационары готовы принять беременных в новогоднюю ночь

город общество Новый год истории

В преддверии новогодних праздников женские форумы завалены сообщениями из серии: "Девочки, кто рожал в новогоднюю ночь? Как все прошло?" Портал Москва 24 приоткрывает тайны волшебной ночи в роддомах и рассказывает о готовности акушерских стационаров принять беременных в праздничный период.

Фото: depositphotos/SvetlanaFedoseeva

Кого ждут роддома

Рожают ли женщины в новогоднюю ночь? "Конечно, да!" – отвечает главврач Городской клинической больницы им. Виноградова Ольга Шарапова. Но в большинстве случаев будущие мамы 31 декабря стараются максимально долго остаться дома: выпивают фужер шампанского, провожают старый год, встречают новый, и только потом в хорошем настроении едут на роды. Приезжают и в час, и в два часа ночи, и позже.

В роддомах есть такое поверье: если первым в новом году на свет появился мальчик, то весь год сотрудники будут маяться, а если девочка, то это к удаче. Поэтому врачи всегда мечтают, чтобы родилась девочка.

Другая хорошая примета – когда первые роды проходят естественным путем. А если случается кесарево сечение, это знак того, что целый год врачи будут оперировать.


Как правило, в новогоднюю ночь в роддоме присутствуют мужья, готовые разделить счастье рождения ребенка в это волшебное время. "Если женщина рожает под бой курантов, мы обязательно поздравляем и предлагаем бокал шампанского. Это единственный день в году, когда пьют даже те, кто никогда не пьет", – делится Шарапова.

Так что, если вы собрались рожать в Новый год, не волнуйтесь, врачи в роддомах вас всегда поддержат и, конечно, окажут профессиональную помощь даже в самый праздничный день. В Москве сейчас отлично развита городская система родовспоможения, работает 21 акушерский стационар, еще три находятся на капитальном ремонте.

Четыре стационара имеют статус перинатальных центров. Они расположены в разных направлениях города: на юге (ГКБ им. С. С. Юдина), востоке (ГКБ им Е. О. Мухина), севере (филиал ГКБ№24 – "Перинатальный центр"), и в Зеленограде (ГКБ им М. П. Кончаловского). В ближайшее время планируется открытие перинатального центра в ГКБ № 67 им Л. А. Ворохобова (СЗАО).


Всего в стационарах столицы более 3660 акушерских коек, которые заняты в среднем на 75-80 процентов. После родов женщина может оставаться в палате, не разлучаясь с малышом, а иногда можно находиться вместе с супругом. В каждом акушерском стационаре организованы отделения детской реанимации, они оснащены современным медицинским оборудованием, что позволяет оказывать медицинскую помощь детям с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. Также благодаря новейшим технологиям список болезней, выявляемых у младенцев в ходе массового скрининга, увеличился с пяти до 11 наследственных заболеваний (в 2018 году были включены наследственные болезни обмена веществ).

В Москве рожать удобно

Если будущая мама не может определиться, какой роддом выбрать, советуем записаться в одну из школ матерей, которые действуют при родильных домах и в амбулаторных центрах. Там расскажут, как вести себя во время родов, ухаживать за малышом и общаться с ним. Особое внимание уделяется грудному вскармливанию.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Также важно заранее подумать об имени будущего ребенка. Родители, которые сразу определились с именем малыша, теперь могут получить важный документ прямо при выписке из роддома. Свидетельство о рождении ребенка стали выдавать в родильных домах департамента здравоохранения Москвы.

Самый приятный бонус – подарочные наборы от мэра города. Их получают все роженицы, оформившие ребенку свидетельство о рождении в Москве. В наборы входят детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки.

И еще один важный момент: бесплатная процедура ЭКО доступна в Москве по полису ОМС в 35 городских, федеральных и коммерческих медучреждениях. Сделать ЭКО по полису ОМС в столице можно в Центре планирования семьи и репродукции, городской клинической больнице имени В. В. Вересаева департамента здравоохранения, а также в других 33 медицинских организациях города, в числе которых как федеральные, так и коммерческие клиники. Выбрать подходящее медучреждение можно уже при первом посещении акушера-гинеколога.

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