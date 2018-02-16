Акция "Пульс города" пройдет в четвертый раз 17 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "Пульс города" в четвертый раз пройдет в Москве 17 февраля. По традиции москвичи смогут бесплатно проверить здоровье и получить консультацию специалистов. Где искать мобильные пункты и к каким врачам можно попасть на прием – в материале портала Москва 24.

Во время акции на вопросы москвичей в студии телеканала Москва 24 ответят практикующие врачи и руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Петросян. Кроме того, на прямой связи будет руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Здоровье прежде всего!

Акция "Пульс города" проходила трижды в прошлом году. За 2017 год 105 врачей осмотрели и проконсультировали более 2 тысяч горожан. В этом году горожан ожидает не только базовое обследование, но и небольшой сюрприз. К врачам общей практики, которые проведут первичный осмотр и дадут рекомендации, присоединятся медицинские психологи.



Первая в этом году акция пройдет на площадках масленичных гуляний, чтобы москвичи могли проверить здоровье, не прерывая прогулок и не отходя далеко от праздничных площадок.

Найти их можно будет на Тверской площади, возле дома № 13 по Новому Арбату, в павильоне "Купол" парка "Зарядье", а также в центре госуслуг "Мои документы" в ТРЦ "Афимолл Сити", библиотеке-медиацентре № 67 и на Сиреневом бульваре в Троицке.

Прямой эфир

Разрешить сложные ситуации, которые могут возникнуть во время диагностики, врачам на площадках "Пульса города" помогут в прямом эфире эксперты, которые соберутся в студии телеканала Москва 24.

В профессиональный медицинский совет для этой акции войдут ведущие специалисты в таких областях, как акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, психиатрия и первичная медико-санитарная помощь.

Фото: Агентство "Москва"



Координировать коллег будет главный врач городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова Алексей Свет.

Кроме того, на прямой связи со студией и москвичами будет руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун, который ответит на вопросы горожан. А в студию телеканала Москва 24 придет руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.

В 2017 году акция "Пульс города" помогла 2 тысячам москвичей пройти осмотр и получить рекомендации врачей общей практики. Восемь экстренных случаев были выявлены во время предыдущих акций. Прием населения вели 105 врачей общей практики и профильных специалистов, а в составе медицинского совета в студии канала Москва 24 работали 25 экспертов, главных врачей и главных внештатных специалистов департамента здравоохранения.