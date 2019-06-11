Москва – в два клика: о чем расскажет сайт программы "Мой район"

Об уникальных местах, памятниках архитектуры, о лучших школах и поликлиниках, о планируемом благоустройстве любого района Москвы теперь можно узнать на сайте mos.ru в новом разделе "Мой район".

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая городская программа, стартовавшая осенью прошлого года, в начале июня получила собственную платформу в интернете.

"На сервисе можно посмотреть информацию об истории района, его уникальности, о том, какие интересные объекты находятся в районе, о планах и результатах благоустройства территории", – рассказал мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ Центр".

По словам главы города, москвичей интересуют самые разные аспекты жизни района – от школ и парков до велодорожек и парковок, поэтому раздел состоит из интерактивного кубика Рубика, отражающего разные стороны жизни и района.

Информация распределяется по трем рубрикам: "Уникальность", "Комфорт" и "Качество". Найти тот или иной район можно в окне поиска под логотипом раздела. Если перейти на его страницу, появится краткая справка об истории создания, о знаковых объектах и главных достопримечательностях.

Более подробные сведения накоплены в рубриках, выделенных цветами. В первой – "Уникальность", обозначенной фиолетовым цветом, – москвичи узнают обо всех знаковых объектах, познакомятся с интересными фактами, легендами, рассказами о парках, зеленых территориях. На странице также опубликованы районные новости.

В разделе "Комфорт", выделенном голубым цветом, накапливается информация об объектах социальной сферы: какие услуги москвичи могут получить на территории района, о планах реконструкции зданий, ремонте улиц и парков, строительстве социальных объектов, а также о станциях метро и железной дороги, о маршрутах общественного транспорта.

Третья рубрика – "Качество" – зеленая. Ее основная тема – парки и природные зоны, их обитатели – птицы и животные, а также расположенные здесь пешеходные маршруты, интересные музеи.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На главной странице размещена интерактивная карта Москвы с административным делением. Если вести по ней курсором, территории начнут выделяться цветом. Кликаешь один раз – и открывается персональная страница района с фиолетовыми значками, отмечающими культурно-исторические объекты, парки, зеленые территории.

Новый раздел на mos.ru будет постоянно наполняться информацией, пообещал Сергей Собянин. "Новый проект благоустройства или строительства, будущие планы на то, что произойдет в районе, – все отразятся в разделе. Это живая модель, она будет постоянно наполняться и развиваться", – сказал мэр.

На платформе есть возможность обратной связи с горожанами через специальный раздел. Они смогут пожаловаться на неточную информацию, высказать предложения по доработке проектов или оставить свой отзыв.





Сергей Собянин Москвичи должны быть вовлечены в процесс улучшения района, своей жизни и всего, что их окружает. Важно аккумулировать поток идей, замечаний, предложений на этой площадке и дальше уже работать с учетом мнений жителей.

По его словам, в столице осталось еще много мест, нуждающихся в благоустройстве. "Мне кажется, мы еще даже середины пути не достигли, потому что благоустроили центр города, в большинстве своем улицы, парки, скверы и так далее, но вообще огромная территория требует внимания, особенно в плане комплексного благоустройства районов", – добавил Сергей Собянин.

Он убежден, что 80 процентов москвичей любят свои районы, знают их и хотят, чтобы они дальше развивались и процветали. "Задача нового сервиса, аналога которого пока не существует, собрать огромный массив информации о районе и сделать его понятным и доступным для горожан", – подчеркнул глава города.

В этом году запланировано благоустройство 4,5 тысячи дворов и нескольких десятков улиц. В основном капитальный ремонт пройдет на улицах в спальных округах и районах.