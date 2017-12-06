Междугородний автовокзал построят у метро "Селигерская"

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Междугородний автовокзал построят у станции метро "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии в 2020 году. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе строительной компании "Ташир", которая будет возводить объекты в ТПУ "Селигерская".

По данным компании, на автостанции планируется принимать пригородные автобусы, а ее площадь составит около 15 тысяч квадратных метров. В ГУП "Мосгортранс" порталу Москва 24 пояснили, что пока неизвестно, в какие города с автостанции будут отправляться автобусы. Расписание маршрутов составят после завершения строительства.

Внутренние помещения оборудуют транспортными кассами, сделают залы ожидания, туалеты, комнаты матери и ребенка, разместят пункт полиции. Располагаться автовокзал будет в торце четырехэтажного многофункционального комплекса площадью 145 тысяч квадратных метров со стороны Селигерской улицы. Платформы для посадки и высадки пассажиров накроют капитальной крышей, на которой построят несколько этажей паркинга на 1,2 тысячи машино-мест. В часы пик пассажиропоток на автовокзале может составить 1,5 тысячи человек.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

ТПУ "Селигерская" построят на стрелке Коровинского и Дмитровского шоссе. Его общая площадь составит 160 тысяч квадратных метров. Строительной компании "Ташир" предстоит возвести многофункциональный комплекс в четыре этажа с торгово-развлекательным центром, административными площадями, многоуровневым паркингом, перехватывающими подземной парковкой и велопарковкой.

Система подземных и наземных переходов в ТПУ обеспечит удобную и быструю пересадку с одного вида транспорта на другой. Узел должен объединить конечные остановки всех маршрутов наземного транспорта, который обслуживает северные районы Москвы: Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино, Дмитровский, Северный. Остановки автобусов перенесут ближе к станции метро "Селигерская", увеличат посадочные площадки для автобусов. Кроме того, улицу Селигерская увеличат на две полосы, а для общественного транспорта сделают заездные карманы (сейчас в этом районе проходит 25 маршрутов). Рядом с ТПУ разобьют перехватывающую парковку на 2 тысячи машин.

По данным компании "Ташир", строительные работы еще не начались, а проект ТПУ "Селигерская" находится в стадии разработки. В пресс-службе компании порталу Москва 24 пояснили, что планируют закончить строительство в 2020 году и в том же году ввести капитальный ТПУ в эксплуатацию.

Автобусы из Финляндии пойдут в Ховрино

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Кроме того, международный автовокзал построят в следующем году вблизи станции метро "Ховрино". Об этом рассказал журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, международный автовокзал будет принимать региональные, междугородние, а также международные автобусные рейсы. Для автобусов, отъезжающих в Финляндию, "Ховрино" станет конечной станцией. В здании вокзала площадью 5 тысяч квадратных метров планируется разместить зал ожидания, комнату матери и ребенка, магазины, кафе, а также помещение для обслуживания автобусов.

В целом в новом году в Ховрино будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел. В него войдет станция метро Замоскворецкой линии "Ховрино", которую планируется запустить до конца этого года, будущая железнодорожная станция Ховрино (построят в 2019-м) и сам международный автовокзал.

Автостанция в Новой Москве

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В ближайшие два года новая автостанция появится в Новой Москве вблизи метро "Саларьево". Одноэтажное здание оформят в ярких красно-оранжевых тонах. Его свяжут переходом с торгово-развлекательным комплексом "Саларис". В настоящее время у метро "Саларьево" берут начало 12 маршрутов наземного общественного транспорта. Вместе со строительством автовокзала для посадки и высадки пассажиров возведут перроны, которые будут соединяться подземными переходами. Над перронами соорудят навесы от осадков.

Автостанция, станция метро, а также "Саларис" станут базой будущего транспортно-пересадочного узла "Саларьево", все три объекта соединит подземный переход. Строительство будет вестись рядом с Киевским шоссе на расстоянии 2,5 километра от МКАД.

ТПУ "Саларьево" сможет обслуживать более 240 тысяч пассажиров в сутки.



В начале 2019 года откроется и новый Щелковский автовокзал. Увеличенная площадь автовокзала позволит пропускать до 1615 рейсов в сутки. Здание будет иметь пять подземных, шесть наземных этажей и один технический. В многофункциональном комплексе обустроят торговые помещения, в том числе продуктовый супермаркет, кинотеатр с пятью залами, фудкорт и помещения для работников. В подземных этажах разместятся помещения инженерного обслуживания и автостоянка на 957 машино-мест.

Всего к 2020 году в Москве планируется построить 13 новых автовокзалов. Все они будут размещены согласно регламенту – в 300 метрах от жилых домов.