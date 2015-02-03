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Спорт

3 февраля, 18:12

Первая в России "Гонка гладиаторов" состоится 7 февраля

гонки бег забеги

Фото: M24.ru

7 февраля в Подмосковье пройдет первый в России спортивный марафон с препятствиями "Гонка гладиаторов".

Как сообщается на сайте организаторов, участвовать в гонке может каждый, с любой физической подготовкой, как в команде, так и индивидуально.

Любители бега смогут принять участие в одном из трех видов гонок: спринт (5 километров), профи (10 километров) и экстрим (20 километров). Победители получат ценные денежные призы.

"Гонка гладиаторов" не тематический марафон, не имитация военных действий и не исторический маскарад. Это спортивная гонка на выносливость. Участники приходят, чтобы преодолеть себя и показать лучший результат. Гонка создана специально для тех, кто не представляет жизни без спорта и любит соревновательный дух", - говорится в сообщении.

Забег пройдет 7 февраля в подмосковном Дзержинском.

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