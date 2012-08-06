Дневники Олимпиады: день десятый

ИТАР-ТАСС

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Россиянка Алия Мустафина стала обладательницей золотой медали в соревнованиях по спортивной гимнастике, опередив китаянку Кесин Хе и британскую спортсменку Элизабет Твиддл.

Представительница Поднебесной открывала программу состязаний на брусьях и допустила несколько небольших помарок. Несмотря на наличие ошибок, Хе получила неплохой балл (15,933) за счет сложности выступления.

После спортсменки из Китая пришла очередь нашей Виктории Комовой. Гимнастка исполнила сложнейшую программу, но оступилась при приземлении, что не осталось незамеченным судьями. 15,666 – и на медальных надеждах россиянки был поставлен крест.

Хозяйка соревнований Элизабет Твиддл также не обошлась без помарок. Но на домашнем турнире арбитры крайне благосклонны к британским спортсменам и достаточно сильно завысили оценку – 15,916.

Алия Мустафина выступала последней, уже зная о том, какие баллы получили её основные соперницы в борьбе за чемпионство. Программа пролетела на едином дыхании, наша гимнастка не допустила ни единой ошибки. После короткого совещания судьи вынесли вердикт – 16,133, и наши гимнасты завоевали первое олимпийское золото!

Для России эта золотая награда стала пятой, наша команда поднялась на одно место и теперь занимает восьмую строчку в общем медальном зачете Олимпийских игр.

Прыжок ценой в серебряную медаль

Российский гимнаст Денис Аблязин занял второе место на олимпийском турнире по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

Золотую медаль завоевал представитель Южной Кореи Хак Сеон Янг, а третье место на пьедестале досталось Игорю Радивилову из Украины.

Корейский спортсмен победил за счет более высокого коэффициента сложности прыжков.

А судьи кто?

Россиянин Алексей Баландин занял четвертое место на олимпийском турнире по спортивной гимнастике в упражнении на кольцах. Пятым стал другой представитель нашей страны Денис Аблязин.

Победу одержал бразилец Набарет Занетти.

Баландин, несмотря на отсутствие ошибок в исполнении программы, получил всего 15,666, что не позволило ему претендовать на высокое место в итоговом протоколе.

Странным выглядело решение судей, которые поставили итальянцу Маттео Моранди, допустившему приличное количество помарок, оценку 15,733, что позволило ему стать бронзовым призером Олимпиады.

Борзаковский продолжит выступать в Лондоне

Триумфатор Пекина, российский атлет Юрий Борзаковский преодолел квалификацию в беге на 800 м в рамках олимпийского турнира в Лондоне, сообщает Sports.ru.

Спортсмен занял четвертое место в своем забеге, которое позволило ему выйти в полуфинал. Его соотечественник Иван Тухтачев завершил выступление, став 44-м.

Россия не пустила Сербию в плей-офф

Мужская сборная России по волейболу одержала уверенную победу над командой Сербии со счетом 3:0.

Наши спортсмены разгромили соперника в первом сете, после чего без особого сопротивления взяли верх и в последующих партиях.

Самым результативным игроком в составе россиян стал Максим Михайлов, набравший 18 очков.

Поражение сербской команды оставляет её за бортом четвертьфинала, а наша дружина ожидает соперника по четвертьфиналу, который определится после заключительных матчей тура.