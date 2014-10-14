Форма поиска по сайту

14 октября 2014, 10:51

Культура

Спектакль-лекцию "Нет дороги назад" покажут в Центре Мейерхольда

Фото: Центр Мейерхольда

В понедельник, 27 октября, в Центре имени Мейерхольда покажут спектакль-лекцию "Нет дороги назад" от питерского театра ТРУ.

Как отметили в ЦИМе, герои постановки Александра Артемова и Дмитрия Юшкова, расскажут зрителям, что главное в жизни каждого человека. Свою лекцию артисты прочтут под музыку.

Роли исполнят Алексей Плаксин, Евгений Сиротин, Андрей Панин и Семен Афендулов.

"В 2015 году ЦИМ в копродукции с Театром ТРУ планирует осуществить масштабную экспериментальную постановку с оркестром и экстремальной декламацией. Спектаклем "Нет дороги назад" ЦИМ знакомит москвичей со своими новыми резидентами", - сообщили организаторы.

Добавим, что спектакль "Нет дороги назад" получил главный приз фестиваля театра и кино о современности "Текстура – 2013".

Театр ТРУ (в переводе с английского "настоящий") появился в 2010 году. В репертуаре – спектакли "Нерест", "Так сказал Стас" и "Нет дороги назад". ТРУ сотрудничает с Александринским театром.

Начало спектакля в 19.00.

