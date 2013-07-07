Почти 80 гастарбайтеров доставлены с отравлением в больницы Москвы

Десятки мигрантов отравились некачественной едой в Москве

Почти 80 рабочих из стран ближнего и дальнего зарубежья отравились некачественной пищей в общежитии на севере Москвы.

Рабочие в течение дня питались в столовой на строительном объекте. Вечером после того как они вернулись в общежитие, расположенное в Бумажном проезде, они почувствовали недомогание. С диагнозом кишечная инфекция были госпитализированы почти 80 человек, сообщает телеканал "Москва 24"

Некоторые из них на момент приезда врачей не могли передвигаться самостоятельно.

В декабре прошлого года в этом же общежитии на Бумажном проезде произошел пожар. Горели бытовки, пламя быстро охватило площадь почти в 400 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.