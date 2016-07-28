Форма поиска по сайту

28 июля 2016, 11:46

При обрушении гаража в Подмосковье погибли два человека

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Главное следственное управление СК РФ по Московской области проводит доследственную проверку по факту гибели двух мужчин в результате обрушения гаража в Зарайском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что 27 июля 21-летний и 38-летний местные жители самовольно, с применением газовых баллонов и газового резака, демонтировали металлоконструкции гаража бывшего совхоза "Родина". В результате этих действий бетонные плиты гаражного бокса обрушились на мужчин.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

гаражи следствие СКР гибель людей доследственные проверки чп

