При обрушении гаража в Подмосковье погибли два человека

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Главное следственное управление СК РФ по Московской области проводит доследственную проверку по факту гибели двух мужчин в результате обрушения гаража в Зарайском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
Следователи установили, что 27 июля 21-летний и 38-летний местные жители самовольно, с применением газовых баллонов и газового резака, демонтировали металлоконструкции гаража бывшего совхоза "Родина". В результате этих действий бетонные плиты гаражного бокса обрушились на мужчин.
Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.