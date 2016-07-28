При обрушении гаража в Подмосковье погибли два человека

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Главное следственное управление СК РФ по Московской области проводит доследственную проверку по факту гибели двух мужчин в результате обрушения гаража в Зарайском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что 27 июля 21-летний и 38-летний местные жители самовольно, с применением газовых баллонов и газового резака, демонтировали металлоконструкции гаража бывшего совхоза "Родина". В результате этих действий бетонные плиты гаражного бокса обрушились на мужчин.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.