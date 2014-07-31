Крымские клубы сыграют во втором дивизионе предстоящего ЧР по футболу

Фото: ИТАР-ТАСС

Клубы из Крыма и Севастополя в сезоне-2014/15 будут играть во втором дивизионе чемпионата России, сообщает ИТАР-ТАСС. К аттестации в РФС допустили команды СКЧФ (Севастополь), "Жемчужина" (Ялта), а также СКИФ из Симферополя.

При этом как юридические лица клубы зарегистрированы в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Во втором дивизионе уже начались турниры в четырех зонах, за исключением "Юга", куда и включат крымские клубы. В зоне "Юг" сыграют 18 клубов, включая выступавшие в прошлом сезоне в первенстве Футбольной национальной лиги нальчикский "Спартак", волгоградский "Ротор" и "Ангушт".

Напомним, в начале июня стало известно, что в соревнованиях под эгидой РФС собираются участвовать не "Таврия" и "Севастополь", а вновь созданные крымские клубы, зарегистрированные уже по российскому законодательству. Ими стали СКЧФ (Спортивный клуб Черноморского флота, Севастополь), СКИФ (Симферополь), "Жемчужина" (Ялта), "Океан" (Керчь) и "Ахтиар" (Севастополь). СКЧФ заменил "Севастополь", а СКИФ - "Таврию".