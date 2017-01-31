Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций начнется 1 февраля, сообщает пресс-служба Минкомсвязи России.

В 11:00 состоится торжественная церемония вручения первых FAN ID. Мероприятие одновременно пройдет во всех центрах регистрации и выдачи паспортов болельщиков, расположенных в городах-участниках Кубка конфедераций.

Московский центр регистрации расположен на улице Летниковская, дом 10, строение 4.

Для того, чтобы попасть на матчи Кубка конфедераций в России, помимо билета, нужно еще и иметь при себе паспорт болельщика (FAN ID). Это персонифицированная карта зрителя, являющаяся элементом системы идентификации футбольных болельщиков.

Такой паспорт можно получить и онлайн. Купив билет на любой матч турнира, нужно заполнить анкету на сайте. После этого данные, указанные в анкете проверят правоохранительные органы РФ.

Cистема позволит отсечь хулиганов, которые приходят на стадионы не ради игры. Кроме того, в сочетании с билетом FAN ID позволит болельщикам пользоваться общественным транспортом совершенно бесплатно.

До Кубка конфедераций – 2017 остались считанные месяцы. Турнир состоится летом в четырех российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. О том, что это за мероприятие, какие страны примут в нем участие, когда пройдут матчи, и как туда попасть – читайте в материале m24.ru.

