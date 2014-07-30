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Спорт

30 июля 2014, 18:05

Артем Ребров станет основным вратарем и капитаном ФК "Спартак"

футбол Спартак капитаны вратари Артем Ребров

Фото: ИТАР-ТАСС

Артем Ребров будет основным вратарем московского "Спартака" на старте нового футбольного сезона, а также капитаном команды, заявил главный тренер "красно-белых" Мурат Якин.

"Мы опирались на мнение совета команды, в который входит ряд футболистов, а также на видение тренерского штаба. Смотрели, кто как проявляет себя на тренировках, как общается с коллективом, и приняли решение, что именно Ребров будет капитаном", - цитирует Якина официальный сайт столичного клуба.

Отметим, что в прошлом сезоне в чемпионате России за "Спартак" выступали четыре голкипера: 25-летний Сергей Песьяков (15 матчей), 30-летний Ребров (8), 37-летний Андрей Дикань (6) и 18-летний Антон Митрюшкин (1).

При этом Дикань покинул "Спартак" в нынешнее межсезонье и подписал контракт с "Краснодаром".

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