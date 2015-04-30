Тульский "Арсенал" проведет матч с "Краснодаром" в Москве

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Тульский "Арсенал" проведет домашний матч 26-го тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром" на центральном стадионе "Локомотив" в Москве, сообщается на официальном сайте Российской футбольной Премьер-лиги.

9 апреля туляки на своем поле обыграли столичный "Спартак" со счетом 1:0. По итогам встречи КДК РФС наказал "Арсенал" проведением матча на нейтральном поле за необеспечение безопасности и оштрафовал на 500 тысяч рублей за причинение вреда здоровью человека.

Ранее сообщалось, что матч между "Арсеналом" и "Краснодаром" состоится в Химках на стадионе "Родина".

Ходатайство, поданное "Арсеналом" в апелляционный комитет РФС, не было удовлетворено. Клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который не стал приостанавливать решение КДК РФС.