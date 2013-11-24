В столичном дерби "Локомотив" оказался сильнее "Динамо"

"Локомотив" обыграл "Динамо" в столичном дерби

В матче 17-го тура российской футбольной Премьер-лиги московский "Локомотив" обыграл "Динамо" со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре был забит на 65-й минуте - отличился форвард "железнодорожников" Н’Дойе.

После этой победы "Локомотив" набрал 36 очков и догнал в турнирной таблице петербургский "Зенит", который был единоличным лидером чемпионата. Динамовцы, оставшиеся с 29-ю очками, занимают шестое место.

В следующем туре "Локомотив" отправится в Краснодар, где сыграет с местной "Кубанью", а "бело-голубые" примут на своем поле екатеринбургский «Урал».