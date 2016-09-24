"Локомотив" потерпел третье поражение подряд в чемпионате России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Локомотив" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги уступил "Ростову". Встреча, прошедшая на стадионе "Олимп-2" завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол забил на 41-й минуте Дмитрий Полоз. На 83-й с поля был удален полузащитник "Ростова" Александр Ерохин.

Таким образом, "железнодорожники" потерпели третье поражение подряд. С семью очками московская команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре первого октября "красно-зеленые" сыграют в Черкизово с тульским "Арсеналом".