"Спартак" поможет болельщикам отпроситься с работы

"Спартак" опубликовал специальную служебную записку для болельщиков

Московский футбольный клуб "Спартак" на своей страничке в Facebook опубликовал служебную записку за подписью главного тренера Валерия Карпина. Бумага должна помочь болельщикам успеть на игру с "Краснодаром".

"Настоящим подтверждаю, что игра между "Спартаком" и "Краснодаром" состоится 25 сентября в 18.15 на стадионе "Локомотив", и что команде важно присутствие на матче каждого болельщика! С уважением, Валерий Карпин", - говорится в записке.

Всем желающим увидеть игру с трибун предлагается распечатать бумагу и отнести по месту работы.