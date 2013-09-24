Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября 2013, 11:20

Спорт

"Спартак" поможет болельщикам отпроситься с работы

"Спартак" опубликовал специальную служебную записку для болельщиков

Московский футбольный клуб "Спартак" на своей страничке в Facebook опубликовал служебную записку за подписью главного тренера Валерия Карпина. Бумага должна помочь болельщикам успеть на игру с "Краснодаром".

"Настоящим подтверждаю, что игра между "Спартаком" и "Краснодаром" состоится 25 сентября в 18.15 на стадионе "Локомотив", и что команде важно присутствие на матче каждого болельщика! С уважением, Валерий Карпин", - говорится в записке.

Ссылки по теме


Всем желающим увидеть игру с трибун предлагается распечатать бумагу и отнести по месту работы.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2013-2014
футбол Спартак болельщики

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика