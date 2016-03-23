Футбольный матч Бельгии против Португалии перенесен из-за терактов

Фото: twitter.com/BelRedDevils

Отмененный товарищеский матч между сборными Бельгии и Португалии по футболу пройдет в португальском городе Лейрия, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Бельгии.

Поединок пройдет в тот же день и в то же время – во вторник, 29 марта, в 20:45 по бельгийскому времени. Ранее Футбольная ассоциация Бельгии приняла решение отменить матч. Как отмечали в организации, эта мера предосторожности принята в связи с угрозой терроризма.

Изначально же встречу было запланировано провести на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе. Стоит отметить, что на этом стадионе футболисты сборной Бельгии в среду вечером проведут тренировку, закрытую для прессы.

Напомним, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя прогремело два взрыва. По некоторым данным, перед этим была слышна стрельба и крики на арабском языке. Сообщалось, что взрыв произошел возле стойки авиакомпании American Airlines, однако позже перевозчик опроверг эту информацию.

Затем взрыв прогремел в метро города. Предположительно, бомба взорвалась на станции Мальбек, расположенной в зоне "европейского" квартала. Федеральная прокуратура Бельгии официально заявила, что взрывы в аэропорту и в метро Брюсселя являются терактами. А ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран).

В настоящее время уровень террористической угрозы в Бельгии поднят до максимального, четвертого, при котором закрываются школы и детские учреждения. Все рейсы отменены, с аэропортом прервано железнодорожное сообщение. Закрыты общественные заведения, остановлено метро и общественный транспорт в центре города.