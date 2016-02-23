Футболист Андрей Ещенко на правах аренды перешел в московское "Динамо"

Фото: fc-anji.ru

Столичное "Динамо" арендовало у "Анжи" полузащитника Андрея Ещенко. Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, 32-летний футболист проведет в новом клубе концовку нынешнего сезона.

В ближайшее время игрок пройдет медосмотр в стане бело-голубых, после чего будут подписаны все официальные документы об аренде.

В нынешнем сезоне Ещенко провел 16 матчей и отметился двумя желтыми карточками. Игравший за сборную России Ещенко также выступал за московский "Локомотив", нижегородскую" Волгу" и краснодарскую "Кубань".