Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля 2016, 14:30

Спорт

Футболист Андрей Ещенко на правах аренды перешел в московское "Динамо"

Фото: fc-anji.ru

Столичное "Динамо" арендовало у "Анжи" полузащитника Андрея Ещенко. Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, 32-летний футболист проведет в новом клубе концовку нынешнего сезона.

В ближайшее время игрок пройдет медосмотр в стане бело-голубых, после чего будут подписаны все официальные документы об аренде.

В нынешнем сезоне Ещенко провел 16 матчей и отметился двумя желтыми карточками. Игравший за сборную России Ещенко также выступал за московский "Локомотив", нижегородскую" Волгу" и краснодарскую "Кубань".

футбол аренда Динамо Андрей Ещенко переход новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика