Футболисты "Динамо" не смогли на своем поле обыграть кипрский клуб

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В матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы московское "Динамо" сыграло вничью с кипрской "Омонией". Поединок, проходивший на стадионе "Арена Химки", завершился со счетом 2:2.

Первый мяч в этой встречи забили гости - после подачи со штрафного никем не прикрытый Лобжанидзе в падении головой отправил мяч в сетку. "Бело-голубые" сравняли счет на 33-й минуте, цели достиг удар Самба.

В середине второго тайма "Омония" вновь воспользовалась ошибкой москвичей: Фофана перехватил небрежную передачу Ванкера вдоль штрафной и ударом под перекладину вывел кипрский клуб вперед. Положение динамовцев осложнилось через несколько минут, когда Кокорин получил вторую желтую карточку за "нырок" в штрафной.

Однако подопечные Станислава Черчесова все-таки смогли уйти от поражения. На 72-й минуте Бюттнер ускорился по флангу, сыграл с Кураньи в стенку и точно пробил в дальний угол из-за пределов штрафной, тем самым установив окончательный счет.

Ответный поединок пройдет в Никосии 28 августа.