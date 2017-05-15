Назван расширенный состав российской сборной на Кубок конфедераций

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым опубликовал расширенный список игроков для подготовки к домашнему Кубку конфедераций, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

После завершения чемпионата России по футболу будут определены игроки, которые отправятся в Австрию на учебно-тренировочный сбор. Контрольные матчи со сборными Венгрии и Чили пройдут 5 и 9 июня в Будапеште и Москве соответственно. Кубок конфедераций состоится в России с 17 июня по 2 июля.

Окончательный состав сборной опубликуют не позднее 7 июня.

В расширенном списке среди вратарей значатся Игорь Акинфеев, Александр Беленов, Маринато Гилерме и Андрей Лунев.

Среди защитников – Виктор Васин, Георгий Джикия, Руслан Камболов, Федор Кудряшов, Илья Кутепов, Роман Нойштедтер, Андрей Семенов и Роман Шишкин.

Полузащитники – Юрий Газинский, Денис Глушаков, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Алексей Миранчук, Александр Самедов, Игорь Смольников, Дмитрий Тарасов и Марио Фернандес.

В списке значатся еще пять нападающих – Александр Бухаров, Артем Дзюба, Максим Канунников, Дмитрий Полоз и Федор Смолов.

Кубок конфедераций – 2017 стартует в России 17 июня. Столичные матчи примет стадион "Спартак". Билеты на игры уже продаются онлайн и в кассе на улице Житной.

Столица полностью готова к приему гостей и проведению матчей Кубка конфедераций. Столичные гостиницы и хостелы уже прошли классификацию. Порядка 870 отелей получили различные категории – от "пяти звезд" до "без звезд".

Прибывшие на матчи болельщики смогут бесплатно воспользоваться поездами "Аэроэкспресса". Оформление проездных будет производиться на основе билетов на матчи или Fan ID.

