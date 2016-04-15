В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфинала Лиги Европы

Фото: uefa.com
В швейцарском Ньон в пятницу, 15 апреля, состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Европы УЕФА.
Донецкий "Шахтер" сразится с испанской "Севильей", "Вильярреал" поспорит за выход в финал с английским "Ливерпулем".
Первые матчи полуфинала Лиги Европы пройдут 28 апреля. Ответные состоятся ровно через неделю – 5 мая.
Финал пройдет на стадионе "Санкт-Якоб Парк" в Базеле. Номинальным хозяином матча станет победитель пары "Вильярреал" – "Ливерпуль"
Ранее состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов. Испанский "Реал Мадрид" сыграет с английским "Манчестер Сити", мюнхенская "Бавария" сразится с другим мадридским клубом – "Атлетико".