Футболисты Кокорин и Мамаев перепели скандальный хит группы "Ленинград"



Известные и за пределами футбольного поля спортсмены Александр Кокорин и Павел Мамаев исполнили хит группы "Ленинград" "В Питере – пить", показав пародию на самих себя, сообщают "Дни.ру".

В ролике нападающий питерского "Зенита" и полузащитник "Краснодара" показали, как они бурно отдыхают.

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Видео опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Дек 11 2016 в 8:07 PST

Летом этого года Мамаев и Кокорин, находясь в отпуске в Монте-Карло, устроили настоящий кутеж в элитном ночном клубе. Видеозапись праздника попала в интернет. Футболисты не только сами бурно проводили время, но и угощали присутствующих в заведении элитным шампанским, заказав 500 бутылок на общую сумму 250 тысяч евро. В последствии игроков отстранили от составов их клубов. При этом Кокорин извинился за скандальную вечеринку, а вот от Мамаева публичных извинений так и не последовало.



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[/html]Песня группы "Ленинград" в исполнении футболистов получила название "С Павликом – пить". Ролик посмотрели более 40 тысяч раз.