Футболисты Кокорин и Мамаев перепели скандальный хит группы "Ленинград"

Известные и за пределами футбольного поля спортсмены Александр Кокорин и Павел Мамаев исполнили хит группы "Ленинград" "В Питере – пить", показав пародию на самих себя, сообщают "Дни.ру".
В ролике нападающий питерского "Зенита" и полузащитник "Краснодара" показали, как они бурно отдыхают.
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Песня группы "Ленинград" в исполнении футболистов получила название "С Павликом – пить". Ролик посмотрели более 40 тысяч раз.
В последствии игроков отстранили от составов их клубов. При этом Кокорин извинился за скандальную вечеринку, а вот от Мамаева публичных извинений так и не последовало.