Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря 2016, 10:44

Обо всем

Футболисты Кокорин и Мамаев перепели скандальный хит группы "Ленинград"


Известные и за пределами футбольного поля спортсмены Александр Кокорин и Павел Мамаев исполнили хит группы "Ленинград" "В Питере – пить", показав пародию на самих себя, сообщают "Дни.ру".

В ролике нападающий питерского "Зенита" и полузащитник "Краснодара" показали, как они бурно отдыхают.

[html]


[/html]
Песня группы "Ленинград" в исполнении футболистов получила название "С Павликом – пить". Ролик посмотрели более 40 тысяч раз.

Летом этого года Мамаев и Кокорин, находясь в отпуске в Монте-Карло, устроили настоящий кутеж в элитном ночном клубе. Видеозапись праздника попала в интернет. Футболисты не только сами бурно проводили время, но и угощали присутствующих в заведении элитным шампанским, заказав 500 бутылок на общую сумму 250 тысяч евро.

В последствии игроков отстранили от составов их клубов. При этом Кокорин извинился за скандальную вечеринку, а вот от Мамаева публичных извинений так и не последовало.

футбол Александр Кокорин Павел Мамаев обо всем
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика