Арену "Фишт" в Сочи откроют 24 марта товарищеским матчем сборной России

Фото: wikipedia.org

Сочинский стадион "Фишт", реконструируемый к чемпионату мира-2018 по футболу, откроют 24 марта контрольным матчем сборной России, сообщает ТАСС.

По словам министра спорта Виталий Мутко, ведутся переговоры с рядом национальных сборных. Уже есть кандидат в соперники россиянам.

Сочинский "Фишт" станет одним из стадионов, на котором пройдут игры Кубка Конференций в 2017 году и чемпионата мира 2018 года. В Сочи пройдут встречи группового турнира, а также матч одной восьмой финала и четвертьфинала мирового первенства.