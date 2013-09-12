Россия поднялась на 15-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала сентябрьский международный рейтинг национальных сборных. Россия поднялась в нем на одну строчку и теперь занимает 15-е место. Возглавляет рейтинг сборная Испании, второе место теперь занимают аргентинцы, переместившиеся с 4-й позиции, а на третье место опустилась сборная Германии.

Напомним, что 10 сентября сборная России обыграла команду Израиля 3:1 и вернула себе лидерство в группе F отборочного турнира Чемпионата мира. Перед матчами заключительных двух туров в активе сборной России 18 очков. Идущие следом португальцы набрали 17.

Стоит отметить, что лишь первое место дает прямую путевку на главный футбольный форум четырехлетия, который летом следующего года пройдет в Бразилии. Вторая же позиция позволяет лишь продолжить борьбу за поездку в Южную Америку в ноябрьских стыковых матчах.