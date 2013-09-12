Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября 2013, 17:53

Спорт

Россия поднялась на 15-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала сентябрьский международный рейтинг национальных сборных. Россия поднялась в нем на одну строчку и теперь занимает 15-е место. Возглавляет рейтинг сборная Испании, второе место теперь занимают аргентинцы, переместившиеся с 4-й позиции, а на третье место опустилась сборная Германии.

Напомним, что 10 сентября сборная России обыграла команду Израиля 3:1 и вернула себе лидерство в группе F отборочного турнира Чемпионата мира. Перед матчами заключительных двух туров в активе сборной России 18 очков. Идущие следом португальцы набрали 17.

Стоит отметить, что лишь первое место дает прямую путевку на главный футбольный форум четырехлетия, который летом следующего года пройдет в Бразилии. Вторая же позиция позволяет лишь продолжить борьбу за поездку в Южную Америку в ноябрьских стыковых матчах.

Сайты по теме


футбол сборная России рейтинг ФИФА

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика