Московский "Локомотив" на выезде уступил "Ростову"

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Московский "Локомотив" уступил "Ростову" в гостевом матче 29-го тура российской футбольной премьер-лиги - 0:2.

В первом тайме хозяева поля действовали чуть активнее и заслуженно повели в счете - отличился Виталий Дьяков. Во второй половине игры "железнодорожники" активизировались, однако на 67-й минут пропустили еще один мяч. На этот раз отличился Тимофей Калачев, точным ударом завершивший красивую комбинацию "Ростова".

В итоге, "Локомотив" проигрывает и с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем туре московская команда сыграет с лидером первенства - ЦСКА.