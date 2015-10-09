Сборная России одержала победу над Молдавией в матче отбора на Евро-2016

Фото: ТАСС/Александр Николаев

Сборная России по футбола одержала выездную победу над командой Молдавии в рамках 9-го тура группы G отборочного турнира чемпионата Европы-2016. Поединок, состоявшийся в Кишинёве, завершился со счетом 2:1 в пользу россиян.

Открыть счет подопечным Леонида Слуцкого удалось на 58-й минуте. Дмитрий Комбаров выполнил навес в центр штрафной, Артём Дзюба выиграл борьбу в воздухе и скинул мяч на Сергей Игнашевича, а тот вонзил мяч в верхний угол. На 79-й минуте Дзюба забил второй мяч. В качестве ассистента выступил уже Игнашевич, отдавший передачу головой на дальнюю штангу.

Молдавская команда в концовке сумела отыграть один мяч отыграть. Автором гола стал Евгений Чеботару.

В параллельных матчах сборная Швеции в гостях со счётом 2:0 обыграла сборную Лихтенштейна, а уже обеспечившая себе путёвку на Евро-2016 сборная Австрии на выезде одержала волевую победу со счётом 3:2 над сборной Черногории.

В турнирной таблице группы G перед последним туром Австрия лидирует с 25 очками в активе, Россия занимает второе место, набрав 17 баллов. Далее идут Швеция (15 очков), Черногория (11), Лихтенштейн (5) и Молдавия (2).

В заключительном матче группового этапа сборная России 12 октября примет сборную Черногории.