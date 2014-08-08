"Локомотив" и "Динамо" сыграют с кипрскими клубами в Лиге Европы

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Московские клубы "Локомотив" и "Динамо" сыграют с кипрскими командами в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.

Так, "железнодорожники" встретятся с "Аполлоном", а "Динамо" - с "Омонией".

Кроме того, "Краснодар" попробует сломить сопротивление испанского "Реал Сосьедада", а действующий обладатель Кубка России "Ростов" поборется за выход в групповой этап с турецким "Трабзонспором".

Матчи состоятся 21 и 28 августа.