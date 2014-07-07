Фанаты забросали здание Российского футбольного союза презервативами

Фото: ИТАР-ТАСС

Группа молодых людей днем 7 июля атаковала здание Российского футбольного союза (РФС), сообщает ИТАР-ТАСС.

Хулиганы забросали вход в офис, расположенный по адресу улица Народная, дом 7, презервативами, тем самым выражая свой протест против политики главы организации Николая Толстых. Акция, в ходе которой звучали призывы к отставке президента РФС, длилась около пяти минут.

Инициаторами выступили поклонники одного из московских футбольных клубов.

Напомним, что на чемпионате мира в Бразилии сборная России не выиграла ни одного матча, заняв третье место в группе H. Россияне уступили команде Бельгии и сыграли вничью с Южной Кореей и Алжиром.