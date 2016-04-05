Столичный "Локомотив" официально изменил дату основания клуба

Фото: fclm.ru

Московский "Локомотив" официально изменил дату основания клуба. Об этом было объявлено на специальной пресс-конференции в музее клуба на стадионе в Черкизове. Теперь годом основания команды будет считаться не 1936-й, а 1922-й год, передает ТАСС.

"В процессе работы музея, которая велась на протяжение пяти лет после открытия, нам было подарено много документов, который заставил нас задуматься о дате основания. Сегодня мы фиксируем новую дату основания клуба", – заявила президент клуба Ольга Смородская.

Предложения о смене даты основания клуба поступали от болельщиков и ранее. Сторонники такого решения заявляли, что клубы "Казанка" (1922, 1931–1935 годы) и Клуб им. Октябрьской Революции (1923–1930 годы) являются преемниками московского "Локомотива".

До этого момента датой основания клуба было принято считать 12 января 1936 года – тогда было образовано добровольное сообщество "Локомотив". В этом же году "железнодорожники" выиграли Кубок СССР.

Решение об изменении даты клуба было принято на основании появившихся в распоряжении клуба документов и свидетельств, связанных с историей клубов-предшественников "Локомотива". Теперь датой основания следует считать 23 июля 1922 года, когда команда провела свой первый матч.