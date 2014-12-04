Крымским клубам запретили выступать в чемпионате России с января 2015 года

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УЕФА запретил крымским клубам выступать в чемпионате России по футболу с января 2015 года, заявил генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино, пишет "Р-Спорт".

"Крым будет особой футбольной зоной до принятия нового решения. УЕФА планирует участвовать в финансировании развития футбола в Крыму, нужно доказать, что в Крыму можно играть в футбол", - заявил Инфантино.

В свою очередь, первый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) подчинится решению УЕФА.

"Мы же не можем игнорировать решение УЕФА, так же, как и решения ФИФА. Конечно, мы должны сейчас подчиниться решению УЕФА, потому что это руководящий орган европейского футбола, и мы просто обязаны подчиниться", - сказал Симонян

Бюро исполкома РФС 31 июля утвердило выступление клубов из Крыма и Севастополя в сезоне-2014/15 во втором дивизионе чемпионата России зоны "Юг" при условии прохождения ими необходимых процедур допуска к соревнованиям. 8 августа СКЧФ, ТСК и "Жемчужина" прошли аттестацию Профессиональной футбольной лиги.

2 августа эти клубы стартовали в турнире, проводимом под эгидой Российского футбольного союза (РФС). В рамках 1/256 финала Кубка России СКЧФ (Спортивный клуб Черноморского флота) сыграл в Симферополе против ТСК, а "Жемчужина" в Ялте встретился с "Сочи".

Напомним, в начале июня стало известно, что в соревнованиях под эгидой РФС собираются участвовать не "Таврия" и "Севастополь", а вновь созданные крымские клубы, зарегистрированные уже по российскому законодательству. Ими стали СКЧФ (Спортивный клуб Черноморского флота, Севастополь), СКИФ (Симферополь), "Жемчужина" (Ялта), "Океан" (Керчь) и "Ахтиар" (Севастополь). СКЧФ заменил "Севастополь", а СКИФ - "Таврию".